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الخارجية ترفض تصريحات خامنئى.. وتؤكد ارتباط مصر العضوى بدول الخليج

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الخارجية ترفض تصريحات خامنئى.. وتؤكد ارتباط مصر العضوى بدول الخليج الخارجية ترفض تصريحات خامنئى.. وتؤكد ارتباط مصر العضوى بدول الخليج
أكدت رفضها للتصريحات الأخيرة الصادرة عن آية الله على خامنئى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتى تناول فيها الشأن الداخلى لعدد من الدول العربية.

وأعلن السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية رفض مصر الكامل التدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية الشقيقة، وأهمية الالتزام بسياسة حسن الجوار، مشددًا على تضامن مصر مع أشقائها العرب فى مواجهة أية تدخلات خارجية فى ضوء الارتباط العضوى للأمن القومى العربى وأمن منطقة الخليج العربى بالأمن القومى المصرى.

وأكد عبد العاطى، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية أهمية أن تتسق التصريحات الصادرة عن المسئولين بدول المنطقة مع جهود تعزيز الاستقرار فى الشرق الأوسط، مطالبًا بضرورة الالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة التى تؤكد احترام مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، مجددًا أهمية انتهاج دول المنطقة لسياسات ومواقف تؤدى إلى تجنب تصاعد التوتر والصراع في المنطقة بما يعفى شعوبها من الآثار السلبية لهما، خاصة أن استمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر فى المنطقة توفر بيئة خصبة مواتية لنمو وانتشار الأفكار المتطرفة والتهديدات الإرهابية التى أصبحت ماثلة على المستويين الإقليمى والدولى.
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