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بالصور.. إزالة عقارين يمثلان خطورة داهمة على السكان والمارة بالإسكندرية

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قام العميد محمد أبو شبانة رئيس حى غرب بالإسكندرية، بحضور العميد سيد عبد المحسن معاون المحافظ للإزالة ومأمور قسم شرطة كرموز بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لعقارين بالكامل، نظرا للخطورة الداهمة التى يمثلها العقار رقم 5 شارع الطابية، والعقار 119 بغيط العنب بمنطقة كرموز على أرواح المارة والعقارات المجاورة.

وتم تنفيذ الإزالة للعقار 142 شارع الرند مع النخيل غيط العنب والتواصل مع المصابين بعد سقوط جزء من العقار والاطمئنان على خروجهم من المستشفى بسلام.

يذكر أن العقارات صادر لها قرارات هدم وتم تركها من قبل السكان دون تنفيذ، لهذا أصبحت تشكل خطورة داهمة على المواطنين.

اليوم السابع -7 -2015
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ازالة عقار يمثل خطورة داهمة


>اليوم السابع -7 -2015
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العقار أيل للسقوط


>اليوم السابع -7 -2015
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العقارين صادر لهما قرار هدم


>اليوم السابع -7 -2015
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ازالة العقار حرصا على ارواح المارة و العقارات المجاورة

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مصر 365