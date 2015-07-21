أمن الشرقية يكثف جهوده لتحديد هوية المتهمين بإطلاق النيران على قسم فاقوس

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، جهودها الأمنية للتوصل إلى هوية 6 أشخاص قاموا بإطلاق أعيرة نارية على قسم شرطة فاقوس، فجر اليوم، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، للتحقيق فى الواقعة.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون 3 دراجات بخارية بإطلاق أعيرة نارية على قسم شرطة فاقوس، ولاذا بالفرار .

وقال مصدر أمنى إن الحادث سياسى نظرا لجهود الأجهزة الأمنية فى التصدى لمسيرات جماعة الإخوان الإرهابية التى تحرض على العنف بمدينة فاقوس.