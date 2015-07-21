أمن الشرقية يكثف جهوده لتحديد هوية المتهمين بإطلاق النيران على قسم فاقوس

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، جهودها الأمنية للتوصل إلى هوية 6 أشخاص قاموا بإطلاق أعيرة نارية على قسم شرطة فاقوس، فجر اليوم، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائى بقيادة اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، للتحقيق فى الواقعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بقيام 6 أشخاص مجهولين يستقلون 3 دراجات بخارية بإطلاق أعيرة نارية على قسم شرطة فاقوس، ولاذا بالفرار .
وقال مصدر أمنى إن الحادث سياسى نظرا لجهود الأجهزة الأمنية فى التصدى لمسيرات جماعة الإخوان الإرهابية التى تحرض على العنف بمدينة فاقوس.