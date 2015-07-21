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صحة الإسكندرية ترفع استعداداتها لمباراة القمة

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صحة الإسكندرية ترفع استعداداتها لمباراة القمة صحة الإسكندرية ترفع استعداداتها لمباراة القمة
كثفت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية استعدادتها لمباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك التى تقام مساء اليوم على استاد برج العرب.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أنه قد تقرر رفع درجة الاستعداد بمستشفى برج العرب والعامرية ومضاعفة أعداد التمريض والأطباء المناوبين إلى ثلاثة أمثال القوة المعتادة، علاوة على التنسيق مع المستشفيات الجامعية.

وأضاف حجازى، أنه تم التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارتى إسعاف داخل الاستاد وثمانى سيارات إسعاف خارجه، علاوة على ما يزيد عن سبعين سيارة إسعاف منتشرة بأنحاء المدينة تحت أهبة الاستعداد لأى طارئ.

وأشار إلى أنه أكد على توفير أكياس الدم وخيوط وأدوات الجراحة بكميات كبيرة، مع تجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل عند الضرورة ، مؤكدًا أن غرفة الطوارئ برئاسة وكيل الوزارة تعمل على مدار الساعة لمواجهة أى طارئ.

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