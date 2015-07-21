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شرطة السياحة: 1845 سائحا أجنبيا ومصريا فى الفنادق والبواخر النيلية بالأقصر

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شرطة السياحة: 1845 سائحا أجنبيا ومصريا فى الفنادق والبواخر النيلية بالأقصر شرطة السياحة: 1845 سائحا أجنبيا ومصريا فى الفنادق والبواخر النيلية بالأقصر
صرح العميد بهاء حامد، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالأقصر، أن نسبة الإشغال السياحى بالمحافظة وصلت، اليوم الثلاثاء، لـ11% بواقع 543 نزيلًا أجنبيًا ومصريًا فى فنادق الأقصر، كما تم تسيير 22 باخرة سياحية بين الأقصر وأسوان، بعدد نزلاء 1302 نزيل.

وأضاف العميد بهاء حامد، فى بيان صحفى، أنه فيما يخص البواخر السياحية استمرت 22 باخرة فى العمل برحلات الأقصر وأسوان، من 255 باخرة داخل قطاع العمل، ووصل عدد النزلاء 1302 نزيل، 270 ألمانى، و150 إسبانيًا، و131 فرنسيًا، و124 صينيًا، و72 أمريكيًا و24 مصريًا، و17 كنديًا، وآخرون من بقية الجنسيات المختلفة بالمحافظتين.

وبلغ عدد النزلاء فى فنادق الأقصر المختلفة، 543 أجنبيًا ومصريًا، حيث وصل عدد الأجانب لـ238 سائحًا، والمصريين لـ305، جميعهم استقروا فى 320 غرفة فى الفنادق المختلفة، كما تم تسجيل نسب دخول السائحين للمناطق الأثرية بالأقصر حوالى 950 أجنبيًا و1200 مصرى، زاروا عددًا من المناطق الأثرية بالمحافظة، ووصل للمطار 375 أجنبيًا.

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مصر 365