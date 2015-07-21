رجال الدين المسيحى يزورون محافظ القليوبية

قام وفد من رجال الكنيسة بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، بزيارة المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بالديوان العام للمحافظة، متمنين للمحافظ المزيد من النجاح والتقدم، والمزيد من الرخاء والتقدم الازدهار لشعب القليوبية تحت قيادة المحافظ.

وكان على رأس الوفد نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، ونيافة الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة، ونيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر. وأعرب المحافظ عن مدى سعادته بهذه الزيارة التى تدل على دفء وقوة العلاقة بين المسلمين والأقباط.

وأكد عبد الظاهر أن النسيج الوطنى الواحد هو أهم ركائز تقدم مصر ورقيها ويجب الحفاظ على هذا النسيج قويًا ومترابطًا وفى نهاية الزيارة دعا رجال الدين لمصر وشعبها متمنين لها الأمن والأمان والتقدم دائمًا بإذن الله تعالى.