إزالة حظيرة مواشٍ ملاصقة لمدرسة "البوها" فى الشرقية

أمر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة كفر صقر بإزالة فورية لحظيرة مواشٍ ملاصقة لسور مدرسة البوها الابتدائية بكفر صقر، وكلف إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بمتابعة قرار المحافظة بإزالة ونقل الحظيرة بعيداً عن المدرسة، حفاظاً على الصحة العامة للتلاميذ.

كان محافظ الشرقية قد قام اليوم بزيارة مفاجئة لمركز كفر صقر وتفقد مدرسة البوها البلد الابتدائية، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدرسة على أكمل وجه استعداداً لاستقبال العام الدراسى الجديد.

كما أكد المحافظ على مدير المدرسة بمتابعة سجلات الحضور والانصراف للمدرسين والعاملين بالمدرسة بعد أن تلاحظ له غياب عدد من المدرسين والإداريين عن الحضور.