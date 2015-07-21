أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة تاجر مخدرات بطلق نارى أثناء محاولته الهرب من الشرطة بشرم الشيخ

Google+ Print
إصابة تاجر مخدرات بطلق نارى أثناء محاولته الهرب من الشرطة بشرم الشيخ إصابة تاجر مخدرات بطلق نارى أثناء محاولته الهرب من الشرطة بشرم الشيخ
أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلق نارى فى مطاردة بين الشرطة وأحد تجار المخدرات بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ.

تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بإصابة شاب يدعى (ر.م.ع) بطلق نارى إثر مطاردة الشرطة له أثناء استلامه كمية من المخدرات من إحدى سيارات النقل.

وقال العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث، إن المتهم المصاب حاول الهرب من دورية الشرطة التى كانت تمر بالمصادفة فى منطقة الرويسات ووجدت شابا يقود سيارة ربع نقل يتسلم لفافات من سيارة نقل أخرى، حاولت دورية الأمن إيقاف الشاب وحاول الهرب متجها إلى كمين دهب فى الطريق الدائرى وتم تضييق الخناق عليه فعاد هاربا مرة أخرى على الطريق الدائرى الرويسات بالاتجاه العكس، ثم حاول قلب سيارة الشرطة التى تقوم بمطاردته، فتم إطلاق النار عليه من قبل عناصر الأمن، مما أسفر عن إصابته بطلق نارى فى الجنب، وتم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وتم إجراء جراحة له، حيث تم استئصال كلى للشاب تهتكت نتيجة الرصاصة وحالته مستقرة.

وأضاف أنه بفحص هوية الشاب تبين أنه يبلغ من العمر 25 سنة ويقيم فى مدينة أبو زنيمة وسبق اتهامه فى قضيتى أموال عامة ومخدرات، وتم ضبط 4 لفافات من نبات البانجو المخدر و6 قطع حشيش كبيرة الحجم ألقاها المتهم أثناء المطاردة.

تم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365