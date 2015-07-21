إصابة تاجر مخدرات بطلق نارى أثناء محاولته الهرب من الشرطة بشرم الشيخ

أصيب شاب فى العقد الثالث من العمر إثر إصابته بطلق نارى فى مطاردة بين الشرطة وأحد تجار المخدرات بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ.

تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بإصابة شاب يدعى (ر.م.ع) بطلق نارى إثر مطاردة الشرطة له أثناء استلامه كمية من المخدرات من إحدى سيارات النقل.

وقال العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث، إن المتهم المصاب حاول الهرب من دورية الشرطة التى كانت تمر بالمصادفة فى منطقة الرويسات ووجدت شابا يقود سيارة ربع نقل يتسلم لفافات من سيارة نقل أخرى، حاولت دورية الأمن إيقاف الشاب وحاول الهرب متجها إلى كمين دهب فى الطريق الدائرى وتم تضييق الخناق عليه فعاد هاربا مرة أخرى على الطريق الدائرى الرويسات بالاتجاه العكس، ثم حاول قلب سيارة الشرطة التى تقوم بمطاردته، فتم إطلاق النار عليه من قبل عناصر الأمن، مما أسفر عن إصابته بطلق نارى فى الجنب، وتم نقله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، وتم إجراء جراحة له، حيث تم استئصال كلى للشاب تهتكت نتيجة الرصاصة وحالته مستقرة.

وأضاف أنه بفحص هوية الشاب تبين أنه يبلغ من العمر 25 سنة ويقيم فى مدينة أبو زنيمة وسبق اتهامه فى قضيتى أموال عامة ومخدرات، وتم ضبط 4 لفافات من نبات البانجو المخدر و6 قطع حشيش كبيرة الحجم ألقاها المتهم أثناء المطاردة.

تم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.