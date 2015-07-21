رفع جلسة محاكمة "مرسى" و10 آخرين بقضية "التخابر مع قطر"

طلب المتهم "أحمد عبده على عفيفى" لقاء محاميه، وبعد ذلك طلب باقى المتهمين لقاء محاميهم بعد انتهاء الجلسة، وقام بعدها المستشار "محمد شرين فهمى" برفع جلسة محاكمة الرئيس الأسبق "محمد مرسى"، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، وذلك بعد سماع أقوال الشاهد الأول بالقضية.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.