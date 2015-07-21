قوات "الحشد الشعبى" تقتل 50 من داعش بالفلوجة فى الأنبار غربى العراق

تمكنت قوات "الحشد الشعبى" العراقية من تحرير منطقة "الفهود" بناحية الصقلاوية شمال مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غربى العراق من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابى، وقتلت اليوم الثلاثاء 50 من مسلحى التنظيم.

وذكر بيان لهيئة "الحشد الشعبي" إن العملية العسكرية لتحرير منطقة "الفهود" أسفرت عن مقتل 10 من مسلحى داعش .. مشيرا إلى أن القوات العراقية صدت هجوما لداعش بقرية "البو جاسم" شمال شرقى الفلوجة.

وأحبطت قوت الحشد هجوما شنه داعش على منطقة الشيحة شمال مدينة الفلوجة، حيث صدت "سرايا الجهاد" التابعة للحشد الشعبى بمساندة طيران الجيش العراقى هجوما لمسلحى التنظيم، وقتلت أكثر من 40 من مسلحى داعش ودمرت ثلاث مركبات مزودة برشاشات أحادية.

>كانت القوات العراقية المشتركة بدأت يوم الإثنين الموافق 13 يوليو عمليات عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، وأعلن المتحدث باسم القيادة العامة للعمليات المشتركة العميد يحيى رسول عبدالله انطلاق عملية تحرير الأنبار، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبى وأبناء العشائر.

على صعيد آخر، كشف عضو مجلس أعيان الموصل عبدالله ينبوع الحمدانى عن انشقاق حركة "حماس العراق" عن تنظيم داعش فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقال الحمدانى - فى تصريح صحفى اليوم - إن "حركة حماس العراق التى كانت متعاونة مع داعش، وهى تضم جناح الإخوان، وأعلنت انشقاقها عن داعش عبر توزيع منشورات فى مناطق الساحل الأيسر لنهر الفرات بمدينة الموصل".

من جانبه، أشار عضو حركة "الضباط الأحرار" بالموصل توفيق الملا إلى أن عصابات داعش اختطفت أربع طبيبات يسكن فى منطقة الاصلاحى شرق مدينة الموصل من مقر عملهن بمستوصف الإصلاح.

وقال الملا - فى تصريح صحفى اليوم - إن عصابات داعش فى الموصل بدأت بتنفيذ حملة خطف بحق النساء المتزوجات من مناهضين للتنظيم.. وأضاف: أن داعش اختطف مؤخرا 17 امرأة موصلية فى مناطق المثنى والقادسية والجزائر ونينوى الشرقية والزهور.