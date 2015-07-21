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تقرير.. وكيل صلاح يجتمع بمدير روما

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تقرير.. وكيل صلاح يجتمع بمدير روما تقرير.. وكيل صلاح يجتمع بمدير روما

أفادت (بريميوم سبورت) الإيطالية بأن وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح سافر من أجل الاجتماع مع والتر ساباتيني المدير الرياضي لفريق روما.

وأشار التقرير إلى أن روما يسعى للحصول على خدمات اللاعب المصري من فريقه تشيلسي الذي طلب مبلغ 25 مليون يورو من أجل التخلي عنه.

وقد ينتهي بالفريق العاصمي المطاف بالتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

وكان رامي عباس وكيل أعمال صلاح قد صرح من قبل أن الأخير سينتقل إلى أحد الفرق الإيطالية ولن يستمر مع فيورنتينا الذي لعب له النصف الثاني من الموسم المنصرم على سبيل الإعارة.

ويتنازع فريقا روما وإنتر ميلان الإيطاليين على الظفر بنجم المقاولون العرب لاسابق الذي لفت أنظار كبار القوم في أوروبا بعد أدائه الرائع بقميص الفيولا.

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