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صور نادرة لـ #شهيد_الامارات_سيف_الفلاسي

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صور نادرة لـ #شهيد_الامارات_سيف_الفلاسي صور نادرة لـ #شهيد_الامارات_سيف_الفلاسي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة اليوم عن استشهاد احد ابنائها البواسل "سيف يوسف أحمد الفلاسي "برتبه ضابط صف اثناء تأديته واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية إعادة الأمل للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية الشقيقة للوقوف إلى جانب الشرعية في اليمن ودعمها.

وتنشر البيان صورتين نادرتين للشهيد سيف الفلاسي إحداهما مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أثناء التدريب على إطلاق النار والأخرى وهو يقف مرتدياً زيه العسكري أمام إحدى الطائرات.

وكان مدير عام برنامج مؤسسة "وطني الإمارات" ضرار بالهول الفلاسي قد أفاد في تصريحات نشرها موقع 24  أن "الشهيد الإماراتي سيف يوسف أحمد الفلاسي، الذي أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاده يبلغ من العمر 30 عاماً، وهو من إمارة دبي ومتزوج ولديه 5 أطفال".

 

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