إطلالات فضية تشعّ على السجادة الحمراء

الرياض - خلود أحمد

إن كنت محتارةً أمام الخيارات العديدة لإطلالتك في السهرات المسائية فالفساتين البراقة هي خيارك المثالي لتحصلي على لوك فخم وأنيق، وبالتحديد اللون الفضي الذي ظهر في العديد من الإطلالات الجذابة على السجادة الحمراء. وفي هذه المساحة نستعرض معك إطلالات فضية رائعة ظهرت على السجادة الحمراء في إطلالات أنيقة لنجمات هوليوود .

يضفي هذه اللون فخامةً ورقيًّا لأي إطلالة، وهذا ما يجعله من الألوان المكررة على السجادة الحمراء، ففي حفل Golden Globe هذا العام اختارته الممثلة جوليان مور Julianne Moore في إطلالة مبهرة بتصميم Givenchy، وارتدت الممثلة الشابة داكوتا جونسون Dakota Johnson فستاناً من Chanel بدا وكأنه فضة منصهرة على السجادة الحمراء، أما إيما ستون Emma Stone فقد اختارت تصميمًا عصريًّا رائعًا ببدلة جميلة من Lanvin يمكنك أن ترتدي فستانًا كاملًا باللون الفضي لتشعي في سهرتك بإطلالة براقة أنيقة، كما فعلت إيمي روسوم Emmy Rossum، ودايان كروغر Diane Kruger ، كما يمكنك أن تظهري بستايل عصري وناعم بإدخال اللون الفضي لإطلالتك السوداء كما اختارت أوليفيا وايلد Olivia Wilde وميراندا كير Miranda Kerr .

لا تلقي بالاً لمن يقول بأنّ هذا اللون لا يناسب السمراوات فقد تألقت به العارضة السمراء ناعومي كامبل Naomi Campbell وزميلتها شانيل ايمان Chanel Iman ، ولكن المفتاح هو اختيار الدرجة المثالية؛ فاللون الفضي كأي لون آخر يحتوي على درجات مختلفة ومتنوعة، فاحرصي على اختيار اللون المناسب للون بشرتك لتحصلي على إطلالة متناسقة وجذابة .

شاهدي معنا كيف تزينت النجمات بفساتين فضية على السجادة الحمراء