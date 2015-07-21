حقائب "بارابوكس" للمرأة المتعددة المهمات!

من حاجتها إلى حقيبة عملية وأنيقة، تلبي احتياجاتها واحتياجات كلّ سيّدة من مثيلاتها، أطلقت الأميرة ريما بندر آل سعود فكرة حقائب Baraboux، وحوّلت هذه الفكرة إلى علامة تجارية فاخرة لحقائب اليد، التي تجمع بين الروح الشرقية البدوية وبين الديناميكية الغربية العصرية.



ماذا يمكنك أن تخبرينا عن بدايتك في عالم تصميم الحقائب؟

أنا دائمة السفر في حياتي، ليس فقط من بلد إلى آخر، ولكن في حياتي اليومية، أنا دائمة التنقّل. وقد كنت بحاجة إلى حقيبة عملية ليس فقط من ناحية الحجم. لذا بدأت Baraboux بمجموعة اكسسوارات تناسب أسلوب الحياة البدوي الحديث لامرأة تلعب العديد من الأدوار المختلفة، من ربة منزل وأم إلى امرأة عاملة.

لماذا اخترت هذا المجال؟ ألا يجذبك عالم تصميم الملابس؟

اكتشفت للمرة الأولى عالم البيع بالتجزئة عندما قررت والدتي جلب العلامة التجارية "دونا كاران" إلى منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عاماً. ومع تقدّمي في العمر، أصبحت أكثر اهتماماً بوظائف أعمال الأزياء. لقد كنت دائماً أحبّ الملابس، إلا أنّ تصميم حقائب اليد نبع من رغبة شخصيّة في منتجات تتناسب مع نمط حياتي ونمط حياة العديد من النساء الأخريات اللواتي أعرفهن.

من كان داعمك الرئيس؟

لطالما كانت عائلتي الداعم الأكبر لي، ثمّ النساء في عائلتي، اللواتي هنّ رائدات في مجال التعليم، منذ فترة الستينات، وقد غرسن فينا مفهوم المثابرة. لم أكن لأكون المرأة التي أنا عليها اليوم لولا تشجيعهن وحكمتهن.

من هي امرأة BARABOUX؟

المفهوم واضح عبر فلسفتنا: حقيبة واحدة، وجهات لا نهاية لها. امرأة Baraboux متنوّعة، تحدّدها الأدوار المختلفة التي تؤدّيها في كلّ يوم. أنا مؤمنة بـ"الشمولية"، ومجموعة Baraboux تهدف إلى جعل حياة المرأة أسهل، بغضّ النظر عمّن هي، مع عدم وجود قيود على العمر والمهنة والمركز الاجتماعي. باختصار Baraboux علامة تجارية لاكسسوارات المرأة العصرية التي تبحث عن الجمال العمليّ في رحلتها إلى وجهات لا نهاية لها.

أين تُصنع المجموعات؟

كلّ منتجاتنا مصنوعة في فلورنسا الإيطالية، حيث مصدر الموادّ والأجهزة.

في أيّ الدول توزّع مجموعات BARABOUX؟

فى جميع أنحاء العالم، على موقع Baraboux.com، مع توفّر نقاط بيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، ولندن، وتركيا، وأذربيجان، والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وجزر المالديف.

هل من الممكن أن نراها على منصّات العروض العالمية؟

لدينا صالة عرض لتقديم مجموعاتنا في كل موسم من مواسم أسبوع الموضة في باريس.

ما هي أنواع الجلود التي تستخدمينها؟

نستخدم مزيجاً رائعاً من الموادّ مصدرها إيطاليا. نختار عادة الجلود (معظمها من العجل) الغريبة، التي سوف تصمد أمام تحديات استخدام كلّ يوم. وعلى وجه التحديد، نستخدم المواد الغريبة التي لا تعتبر معرّضة للخطر أو غير مرخّصة.

كيف يمكنك تجنب التكرار أو التقليد

أعتقد أن التكرار في صناعة الاكسسوارات مكسب للمنتج، وليس وصفاً سلبياً على الإطلاق. لإنتاج حقيبة يمكن أن نمرّ بعدّة تجارب، وما قد يصل إلى سنتين من الأيام لإكمال الأمر وتحقيق الغاية.

ما هي خططك المستقبلية؟

سنستمرّ في تطوير وصنع الحقائب بالإضافة الى تصميم حقائب السفر وافتتاح متجر مستقلّ. أحبّ أن نصل إلى علامة تجارية متعدّدة المفاهيم بأفضل المنتجات التي تكمل حقائبنا وأساليب حياة النساء.

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