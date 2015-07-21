«عيد طيبة 36».. عنوان بهجة ومفهوم متجدد للفرح

‎تجسد فعاليات "عيد طيبة 36" التي تنظمها أمانة منطقة المدينة المنورة خلال أيام عيدالفطر المبارك احتفالية بهجة وفرح برؤية جديدة تتسم بترسيخ أهمية هذه المناسبة الاجتماعية في طيبة الطيبة وتأصيل الموروث المديني وروعته ونثر مكتسباته الجمة بتفاصيل تليق بالمدينة المنورة ومكانتها في القلوب.

وأكد أمين منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا لاحتفالات "عيد طيبة 36" د. خالد بن عبدالقادر طاهر أن احتفالات أمانة المدينة المنورة في العيد شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة التي تبرز ما تتميز به منطقة المدينة المنورة من مكانة وما تعيشه من رقي وتطور تنموي في شتى المجالات، والذي يأتي امتداداً لما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله-، من دعم ورعاية واهتمام بكل ما يسمو بنهضتها ورقيها، وبمتابعة وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.

فعاليات الحي التراثي:

وعلى ذات الصعيد، شهدت حديقة الملك فهد فعاليات الحي التراثي التي تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث خصص جانب كبير منها للشباب والأسر والأطفال، وشملت على العديد من الفعاليات التي سُعد بها أهالي المنطقة وزائروها وعادت بالنفع على السياحة في المنطقة مستقبلاً، ويتضمن الحي التراثي سوق العينية بمشاركة الحرف والصناعات اليدوية، فضلاً عن تقديم جانب من الصور الاجتماعية ومسابقة المسرح المديني.

يذكر أن احتفالات أمانة المدينة بالعيد أقيمت في سبعة مواقع، عبر منظومة من الفعاليات الشيقة والمنوعة، التي ستشكل مزيجاً من تاريخ المنطقة وأصالة الموروث بالمدينة المنورة، إضافة إلى تعزيز الجانب الحضاري والثقافي والسياحي والتوعوي، وذلك مواكبة لما تشهده المنطقة من نقلة نوعية وقفزات تنموية في جميع المجالات، حيث تستمر فعاليات الاحتفالات في الحي التراثي بحديقة الملك فهد لمدة عشرة أيام.

فعاليات معايدة الأهالي:

إضافة إلى ذلك، نظمت على مستوى نطاقات البلديات الفرعية احتفالات الأحياء ومعايدة الأهالي بالمدينة المنورة، التي قدمت فعالياتها من أول أيام العيد واستمرت حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في كل من نطاقات بلديات أحد والبيداء والعقيق والعيون والعوالي وقباء والفريش، حيث تعددت مواقع هذه الفعالية بهدف توفير الفرص لجميع أهالي المدينة المنورة لحضور المناسبة والمشاركة فيها.

وشهدت أحياء متعددة من طيبة الطيبة العديد من الفعاليات، التي تأتي امتداداً لتواصل الأجيال وكيف كانت فرحة قدوم العيد مناسبة سعيدة وعنواناً للألفة والمحبة بين الناس، وتقوية لأواصر العلاقة بين جيران الحي، ليلمس الجميع امتزاجها مع ما يعايش من فعاليات العيد المتنوعة المقدمة، ومنها معايدة الأهالي، والألوان الفلكلورية الشعبية، وكذلك المسابقات بمشاركة كبار السن، بالإضافة إلى الأناشيد والألعاب الشعبية والترفيهية وألعاب الأطفال، وعروض مسرحية ومسابقات وهدايا.

اشادات مسؤولي المدينة..

بدورهم، أشاد عدد من المسؤولين في منطقة المدينة المنورة بفعاليات "عيد طيبة 36" التي تنظمها أمانة منطقة المدينة المنورة، التي أكدوا أنها جمعت بين أصالة الموروث وثقافة الحاضر، وهدفت لادخال البهجة والسرور على زوار طيبة الطيبة.

حيث اوضح مدير البنك الإسلامي د. أحمد بن محمد علي بأن فعاليات "عيد طيبة 36" فرحة يعيشها الجميع خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن أمانة منطقة المدينة وشركاء النجاح معها من الجهات المعنية حكومية وخاصة، وقد أعدت برنامجاً متكاملاً لتلك الفعاليات، بهدف رسم البسمة وادخال البهجة والسرور على أهالي المنطقة وزائريها.

إلى ذلك، بيّن مدير عام فرع هيئة السياحة والآثار بالمنطقة، أمين عام مجلس التنمية السياحية صالح بن سليمان عباس، بأن الاحتفاء بعيد الفطر المبارك سنة وموروث، مشيراً إلى أن جهود أمانة منطقة المدينة المنورة تميزت في تنظيم احتفالات "عيد طيبة 36"، التي تجمع البهجة وتدخل السرور بأنشطتها المتنوعة.

وعبر مساعد مدير إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة اللواء منصور بن بطيحان الجهني عن سعادته البالغة بما شاهده من أنشطة وفعاليات في احتفالات "عيد طيبة 36"، مشيراً إلى أن المدينة المنورة في هذه الأيام تشهد توافداً كبيراً من داخل المملكة وخارجها لقضاء إجازة العيد والاستمتاع في ربوع طيبة الطيبة. وأوضح مساعد أمين منطقة المدينة المنورة م. فهد بن علي العوفي أن أمانة منطقة المدينة المنورة نفذت برامج احتفالات "عيد طيبة 36" على أعلى مستوى من الجودة والتميز، لتناسب أهالي وزوار منطقة المدينة المنورة، مضيفاً بأن فعاليات الحي التراثي شكلت نقلة نوعية في التنوع الثقافي من خلال إحياء الموروث.