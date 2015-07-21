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#في_القمة - خالد الغندور لـ في الجول: هذا هو لاعب الأهلي الذي أخاف منه على الزمالك

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#في_القمة - خالد الغندور لـ في الجول: هذا هو لاعب الأهلي الذي أخاف منه على الزمالك #في_القمة - خالد الغندور لـ في الجول: هذا هو لاعب الأهلي الذي أخاف منه على الزمالك

لو هناك لاعب يشعر خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق أنه خطر من جانب الأهلي، فمن يكون؟

FilGoal.com طلب من الإعلامي في قناة LTC أن يختار لاعبا ليوجه له رسالة قبل مباراة القمة.

في البداية اختار الغندور أن يوجه رسالة إلى مصطفى فتحي النجم الصاعد كالصاروخ في صفوف نادي الزمالك.

ثم وجه رسالة أخرى إلى لاعب في الأهلي. وهو رمضان صبحي.

وقال خالد الغندور لـFilGoal.com: "اللاعب الذي يجعلني أخاف في النادي الأهلي فهو رمضان صبحي".

وتابع "رمضان صبحي يمتلك قوة بدنية وثقة في نفسه وشخصية داخل أرض الملعب".

وأتم "أظن أنه سيكون مؤثر جدا في الدربي من وجهة نظري".

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