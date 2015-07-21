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#في_القمة - فيريرا يحذر هجوم الزمالك من استفزازات المدافعين.. ويطلب تجاهل مؤمن زكريا

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#في_القمة - فيريرا يحذر هجوم الزمالك من استفزازات المدافعين.. ويطلب تجاهل مؤمن زكريا #في_القمة - فيريرا يحذر هجوم الزمالك من استفزازات المدافعين.. ويطلب تجاهل مؤمن زكريا

حرص جوزفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك على عقد اجتماعات خاصة مع باسم مرسي مهاجم الفريق لتحفيزه قبل مواجهة الأهلي مساء الثلاثاء.

وتنطلق مواجهة الزمالك والأهلي في الثامنة مساء ويحتاج منها الفريق الأبيض لنقطة من أجل التتويج بالدوري.

وذكر مراسل FilGoal.com أن فيريرا طلب من باسم مرسي عدم الانجذاب وراء استفزازات مدافعي الأهلي.

وطالب فيريرا لاعبه بالتركيز في المباراة فقط مهما حدث معه.

وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بتجاهل مؤمن زكريا واعتباره مثل زملائه حتى لا يحدث مشاحنات دون داعي وخروج عن التركيز.

وانتقل مؤمن زكريا من إنبي إلى الأهلي في يناير الماضي بعد قضاءه موسم ونصف موسم في الزمالك.

ومن المنتظر أن يلقي فيريرا المحاضرة الفنية في الرابعة مساء قبل توجه اللاعبين إلى ملعب المباراة.

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