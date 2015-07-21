الطيران المدني: 422 مليار جنيه عوائد متوقعة للمشروع القومي لمدينة مطار القاهرة

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن المشروع القومي العملاق لمدينة مطار القاهرة دخل حيز التنفيذ الفعلي.

وقال ” كمال” : “قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بطرح المناقصة العالمية العامة لإنشاء البنية التحتية للمشروع على المستثمرين وشركات المقاولات وجهات التمويل المصرية والعالمية وذلك بقيمة تقديرية 5 مليارات جنيه” .

وأضاف أنه أن هذه الخطوة تعد تدشيناً لهذا المشروع الكبير والذي تتخطى استثماراته 80 مليار جنيه مصري تشمل مراحل تنفيذ المشروع حتى عام 2020 ، وأوضح أن العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات تصل إلى 422 مليار جنيه .

وقال الوزير تم التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات بخصوص مشروعات البنية التحتية وكذلك الدراسات البيئية والمرورية ومشروعات النقل.

يذكر أن المناقصة العامة العالمية للمشروع تشمل جميع أعمال البنية التحتية من طرق وكباري وأنفاق ونظم مياه وصرف صحي وري , كما تشمل مشروعات نظم المعلومات ونظم المراقبة الذكية والاتصالات ومحطات الكهرباء اللازمة لمراحل المشروع .