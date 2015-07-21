أخبار عاجلة

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الطيران المدني: 422 مليار جنيه عوائد متوقعة للمشروع القومي لمدينة مطار القاهرة

Google+ Print
الطيران المدني: 422 مليار جنيه عوائد متوقعة للمشروع القومي لمدينة مطار القاهرة الطيران المدني: 422 مليار جنيه عوائد متوقعة للمشروع القومي لمدينة مطار القاهرة

أعلن الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن المشروع القومي العملاق لمدينة مطار القاهرة دخل حيز التنفيذ الفعلي.

وقال ” كمال” : “قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بطرح المناقصة العالمية العامة لإنشاء البنية التحتية للمشروع على المستثمرين وشركات المقاولات وجهات التمويل المصرية والعالمية وذلك بقيمة تقديرية 5 مليارات جنيه” .

وأضاف أنه أن هذه الخطوة تعد تدشيناً لهذا المشروع الكبير والذي تتخطى استثماراته 80 مليار جنيه مصري تشمل مراحل تنفيذ المشروع حتى عام 2020 ، وأوضح أن العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات تصل إلى 422 مليار جنيه .

وقال  الوزير تم التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات بخصوص مشروعات البنية التحتية وكذلك الدراسات البيئية والمرورية ومشروعات النقل.

يذكر أن المناقصة العامة العالمية للمشروع تشمل جميع أعمال البنية التحتية من طرق وكباري وأنفاق ونظم مياه وصرف صحي وري , كما تشمل مشروعات نظم المعلومات ونظم المراقبة الذكية والاتصالات ومحطات الكهرباء اللازمة لمراحل المشروع .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا