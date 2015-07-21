أطعمة ومشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع أهمها البطيخ ومغلى أوراق الزيتون

ارتفاع ضغط الدم من أكبر المشاكل المرضية وأكثرها شيوعًا، وقد ارتفعت نسبة المصابين بهذا المرض بشكل خاص مع انتشار العادات الغذائية الخاطئة، وزيادة معدلات الإصابة بمرض السمنة.

يؤكد أخصائى التغذية الدكتور خالد يوسف، أن علاج ارتفاع ضغط الدم المرتفع يمكن أن يتم بواسطة الاعتماد على تناول أنواع معينة من الطعام والمشروبات، القادرة على تنظيم معدل تدفق الدم بالشرايين وبالتالى خفض الضغط المرتفع.

عصائر طبيعية تخفض ضغط الدم

البطيخ والكمثرى علاج فعال لخفض الضغط

>تناول ما لا يقل عن لترين ونصف من الماء يوميا يعمل على تنظيم عمل الكلى والكبد، وبالتالى ينظم ضغط الدم المرتفع وذلك تبعًا لرأى خالد يوسف، كما ينصح أيضًا بتناول منقوع الكركديه، والذى يعد من أفضل المشروبات القادرة على خفض ضغط الدم المرتفع، والجديد هو مغلى أوراق زيت الزيتون والذى أكدت الأبحاث على دوره الفعال فى خفض ضغط الدم بصورة جيدة.>يؤكد خالد أن تناول الكمثرى يساعد فى التخفيف من ضغط الدم المرتفع، لاحتوائها على عنصر الماغنيسيوم، كما ينضم لها عدد من الفواكه الأخرى على رأسها البرتقال، والموز، وعصير العنب، والبطيخ .