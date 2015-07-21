محامى "المستريح": المحكمة أمرت بإخلاء سبيل مندوب موكلى بسوهاج

قال ضياء الدين الجارحى، محامى رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"المستريح"، إن محكمة جنح مستأنف سوهاج أصدرت قراراَ منذ قليل، بإخلاء سبيل عمر محمد، مندوب المستريح فى محافظة سوهاج، بضمان محل إقامته، مؤكداَ أنه فور صدور قرار إخلاء السبيل قررت نيابة الأموال العامة فى سوهاج الاستئناف على القرار .

وأضاف "الجارحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف خلال الساعات المقبلة موعد جلسة نظر الاستئناف .

وكانت مباحث الأموال العامة بمحافظة سوهاج ألقت القبض على "عمر.م.ع" المقيم بمركز دار السلام، لاتهامه بجمع الأموال من المواطنين لتوظيفها فى مشروعات استثمارية، والنصب عليهم والاستيلاء على الفوائد الربحية الخاصة بهم.