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القاضى يسأل شاهد بـ"التخابر مع قطر" عن تكوين التنظيم الدولى للإخوان

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القاضى يسأل شاهد بـ"التخابر مع قطر" عن تكوين التنظيم الدولى للإخوان القاضى يسأل شاهد بـ"التخابر مع قطر" عن تكوين التنظيم الدولى للإخوان
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمى، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر، وتستمع لشاهد الإثبات.

وسأل القاضى الشاهد ما هو التنظيم الدولى وهل يوجد له مقر، ليرد الشاهد أن التنظيم الدولى لا يوجد له مقر، وساله القاضى "هو التنظيم الدولى عبارة عن إيه؟" ليرد الشاهد بأن التنظيم الدولى هو كل من أيد جماعة الإخوان وموجود داخل ذلك التنظيم، وأنه لا يوجد له مقر، وأن جنسيات المنتمين إليه مختلفة.

وقال الشاهد إن المرشد العام لجماعة الإخوان هو "محمد بديع"، وأن هناك ضباطا آخرين يتابعون تنظيم الإخوان بالخارج، وأنا خاص بالداخل المصرى، وسأل القاضى الشاهد عما ذكره الشاهد عن أن التنظيم الدولى كلف المتهم الأول فكيف كان ذلك، ليجيب الشاهد بأنه غير متذكر، وأن التحريات لم تتوصل إلى معرفة من أرسل التكلفيات تحديدا من التنظيم الدولى إلى المتهم، وأنا غير متذكر تلك التكليفات تحديدا وهى موجودة بمحضر تحقيقات النيابة.

وسأل القاضى الشاهد كيف وصلت تلك التكليفات إلى المتهم "محمد مرسى" فرد الشاهد أنا لا أتذكر، ولكن كان ذلك قبل 30 يونيو عام 2013 وكان ذلك خلال فترة الحراك الشعبى.

وكانت قد أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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مصر 365

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