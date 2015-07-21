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بالصور.. ارتفاع حالات تسمم بنى سويف إلى 68 وخروج 15 بعد تماثلهم للشفاء

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ارتفعت حالات الإصابة بالتسمم الغذائى التى وصلت مستشفى سمسطا المركزى جنوب محافظة بنى سويف إلى 68 حالة تسمم، وخروج 15 حالة، بعد تلقيهم العلاج ليصبح العدد الموجود فى المستشفى 53 حالة.

وتلقى اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، إخطارًا من مدير مستشفى سمسطا المركزى، يفيد بوصول 12 مصابا وهم محمود دياب رمضان 25 سنة، محمود مختار خليفة 30 سنة، جمال محمد المصرى 30 سنة، إسلام ناصر أحمد،2 سنة، تامر محمد إسماعيل 30 سنة، محمد مبروك ذكى 30 سنة، أحمد رجب على 25 سنة، منال عيد على 19 سنة، زياد محمد شعبان 9 سنوات، حسام طه أحمد 35 سنة، عبد العال السيد عبد العال 32 سنة، جمال أحمد عبد العال 27 سنة وجميعهم مقيمون بمدينة سمسطا، ومصابين بحالات قئ وإسهال، ثم ارتفع العدد إلى 68 حالة.

وتبين من التحريات الأولية بأن المصابين تناولوا وجبه عشاء أثناء مشاركتهم بأحد الأفراح مساء أمس الاثنين، وشعروا بظهور الأعراض عليهم صباح اليوم، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم عمل الإسعافات الأولية وتم حجزهم بقسم الباطنة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

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بالأسماء.. إصابة 12 شخصا بحالات تسمم بعد تناولهم وجبة عشاء فى بنى سويف


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