قاضى "التخابر مع قطر" يطلب من متهم الرجوع لـ"آخر القفص" والجلوس بمفرده

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين بقضية التخابر مع قطر، وتستمع المحكمة لشاهد الإثبات حاليا.

وأثناء سماع شاهد الإثبات تبين أن هناك صوت داخل القفص، وباستطلاع الأمر تبين أن المتهم "أحمد عبده عفيفى" يتحدث مع أحد المتهمين، فطلب القاضى منه العودة إلى آخر القفص والجلوس بمفرده بعد أن حذره من تكرار ذلك العمل.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.