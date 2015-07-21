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هل انضم Benicio Del Toro الى فيلم Star Wars: Episode VIII؟

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هل انضم Benicio Del Toro الى فيلم Star Wars: Episode VIII؟ هل انضم Benicio Del Toro الى فيلم Star Wars: Episode VIII؟

الثلاثاء 21-07-2015 10:57

بدأت شركتا Walt Disney Pictures و Lucasfilms التحضير لفيلم Star Wars: Episode VIII واختيار الممثلين الذين سيشاركون في بطولته، وقد سربت مجلة Variety خبر مفاده أن الممثل Benicio Del Toro سيؤدي دور الشرير في الجزء الثامن من السلسلة. في المقابل، أكدت الشركتان أن الممثلين الجدد الذين شاركوا في الجزء المنتظر في ديسمبر المقبل بعنوان Star Wars: The Force Awakens وهم Daisy Ridley و John Boyega و Oscar Isaac سيعودون جميعاً للمشاركة في الجزء الجديد تحت إدارة المخرج Rian Johnson الذي قدّم لنا في السابق فيلمي Looper و The Brothers Bloom. وهنا تبقى مسألة تأكيد مشاركة الممثل Benicio Del Toro بعد تسريب إمكانية أن يلعب دور الشرير ممثل آخر هو Joaquin Phoenix. يذكر أن Star Wars: Episode VIII متوقع إطلاقه في الصالات العالمية في 26 مايو 2017.

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سيدتي