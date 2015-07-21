Break dance في حفل ماجد المهندس ضمن حفلات "ليالي دبي"

ختامها مسك كان مع ملك الرومانسية ماجد المهندس الذي اختتم الليلة الثانية من حفلات "ليالي دبي" التي نظمتها مؤسسة دبي للإعلام بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي بقاعة راشد، وتميز الحفل بحضور جماهيري كبير، حيث امتلأت مدرجات القاعة للقاء نجمهم وبعد أن قدمت الحفل الإعلامية رؤى الصبان، أطل المهندس ليقدم حفلته الفنية وسط عاصفة من الهتاف والتصفيق، وإقبال واسع من مختلف الجنسيات للاستمتاع بسهرة فنية طربية رومانسية، تعزز من بهجة الأجواء الاحتفالية بعيد الفطر حيث افتتح المهندس وصلته بأغنية " الميجانا" وبعدها عايد الجمهور قائلاً: "كل عام وأنتم بخير ينعاد عليكم بالصحة والسلامة وراحة البال" ثم قدم أغنية "كيف تحس" وبعدها أغنية "يا حب يا حب"، وهي الأغنية الأكثر جماهيرية في الفترة الأخيرة، حيث أشعلت الجمهور رقصاً وتهليلاً على المدرجات، وغنى المهندس من قديمه وجديده مجموعة كبيرة من الأغاني مثل: "على نيتي، الحلوة سحرتنا". ومن الأغاني الرومانسية أغنية "أنا حنيت وأحبك موت" وغيرها من الأغنيات، وبالرغم من أغاني المهندس طربية ورومانسية، إلا أننا لاحظنا وجود مجموعة من الشباب يرقصون berak dance على أنغام موسيقاه ما شد انتباه الحضور ولمة الشباب من حولهم يصفقون ويصفرون.

كما لم يبخل ملك الرومانسية ماجد المهندس على جمهوره بما طلبوه منه من أغاني. فكان يلبي طلباتهم وسط الهتافات، حيث أشعل الجمهور القاعة رقصاً على أغانيه. وكانت هناك وصلة حب وغزل بينه وبينهم لأنه دائماً يقول "الجمهور على راسي من فوق" حينما طلبوا منه إعادة أغنية "يا حب يا حب". واختتم حفله باغنية "جنة جنة" التي ذكر من خلالها تحية لكل الدول منها الكويت ومصر ولبنان وسوريا مع هتاف الجمهور لكل بلد بينما فازت السعودية بأكبر تهليل من الجمهور. حينما ذكر السعودية حيث كان أغلب الحضور من الجالية السعودية وبعدها شكر المهندس الجمهور وغادر المسرح.



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