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ميراندا لامبرت تنفصل عن بلايك شيلتون

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الثلاثاء 21-07-2015 14:20

بعد مرور 4 أعوام على زواجهما، انفصل الثنائي Blake Shelton و Miranda Lambert عن بعضهما ووقعا أوراق الطلاق.
وبعد أن شكّل خبر الطلاق صدمة للكثير من الناس، أصدر الثنائي بياناً قالا فيه:" ليس هذا هو المستقبل الذي تصورناه سوياً، وإنه لأمر محزن أن نمضي قدماً منفصلين".
وتابع البيان:" نحن أناس أيضاً، ولدينا حياتنا الخاصة، وعائلتنا وأصدقاء، لذلك نرجو احترام خصوصيتنا في هذه المسألة الشخصية".
يشار إلى أن الكثير من الشائعات تحدثت سابقاً عن انفصال Blake البالغ من العمر 39 عاماً و Miranda Lambert البالغة من العمر 31 عاماً.
يذكر أن Miranda Lambert و Blake Shelton تزوجا عام 2011 في تكساس-أمريكا، وهو الزواج الأول للنجمة إنما الزواج الثاني لـ Blake.

 

 

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