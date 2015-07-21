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لماذا احتفل النجوم بأمل العوضي؟

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لماذا احتفل النجوم بأمل العوضي؟ لماذا احتفل النجوم بأمل العوضي؟

الثلاثاء 21-07-2015 14:49

وسط حشد من وسائل الإعلام المختلفة ، أقامت النجمة أمل العوضي حفل عشاء في «قاعة المسيلة»، بفندق الجميرا وذلك بمناسبة اختيارها كوجه إعلامي لعدسات "جلانز"، بحضور الشيخ دعيج الخليفة الصباح، الشيخة بشاير نايف الجابر الصباح، وعدد من المشاهير أبرزهم نجلاء النقي، أمل العنبري، آلاء دشتي، بسمة السلطان، نادين فهد، أسرار الحجي وغيرهم. قدمت فقرات الحفل مذيعة تلفزيون سكوب نور العبدالله.
وعبّرت العوضي عن سعادتها لهذا الاختيار، الذي يؤكد حضورها كفنانة وإعلامية، ولفتت إلى أنها تسعى دائماً للبحث عن الجديد والتنوع في إطلالاتها، بما يتناسب مع كل ما هو عصري وبما تحتاجه المرأة اليوم لتكمل عناصر جمالها، متمنية أن تكون عند حسن الظنّ.
كما ألقى أحمد بو رعد مدير الشركة الدبوس كلمة بمناسبة اختيارها لهذا الحدث. يذكر بأن عادل الفارسي شركة بابارازي هي من قامت بتنظيم الاحتفالية .

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سيدتي