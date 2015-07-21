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لجنة قبول تظلمات الثانوية: 600 طالب تقدموا بتظلم حتى الآن

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لجنة قبول تظلمات الثانوية: 600 طالب تقدموا بتظلم حتى الآن لجنة قبول تظلمات الثانوية: 600 طالب تقدموا بتظلم حتى الآن
قال مصطفى محمد على رئيس لجنة النظام والمراقبة بلجنة مدرسة السعيدية لقبول تظلمات طلاب الثانوية العامة، إن الأعداد تجاوزت الـ 600 طالب حتى الآن، فى أول أيام فتح باب التظلمات، مشيرًا إلى استمرار فتح باب استقبال تظلمات الطلاب 30 يوما من إعلان النتائج.
>اليوم السابع -7 -2015
>وأضاف رئيس لجنة النظام والمراقبة بلجنة مدرسة السعيدية، لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع ارتفاع أعداد التظلمات بعد إعلان نتائج تنسيق القبول بالجامعات، لافتا إلى أن أى طالب لديه تظلم عليه التوجه إلى البنك الأهلى وبنك أو بنك القاهرة، ويدفع 100 جنيه كرسوم للتظلم، ومن ثم يحضر للسعيدية لاستلام استمارة لملء بياناته ويتم تحديد موعد خاص لاطلاعه على صورة من كراسة إجابته، ويدون ملاحظاته عليها.

وتابع: "تعرض ملاحظات الطالب على لجنة الإدارة العامة للامتحانات للرد على ملاحظاته، وفى حال استحقاقه لزيادة يتم الاتصال بولى الأمر، وتعديل بياناته، حيث يتم مخاطبة مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن طريق لجنة النظام والمراقبة".

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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