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ولى أمر لوكيل الأزهر:هنقل ولادى الـ5 بسبب سوء إدارتكم..وشومان:الباب مفتوح

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ولى أمر لوكيل الأزهر:هنقل ولادى الـ5 بسبب سوء إدارتكم..وشومان:الباب مفتوح ولى أمر لوكيل الأزهر:هنقل ولادى الـ5 بسبب سوء إدارتكم..وشومان:الباب مفتوح
تفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، لجان التظلمات بمعهد البعوث الإسلامية، حيث يقدم طلاب الثانوية الأزهرية تظلماتهم، ظهر اليوم الثلاثاء، وعنف المسئولين لعدم توافر وسائل راحة للمتظلمين.

وعبر عن استيائه التام من إيقاف الموظفين للطلاب فى الشمس وبطء عملية استلام التظلمات وعبر عن غضبه على رئيس لجنة التظلمات وطالبه بنقل موظفى الاستلام إلى خلف المعهد حتى يكون الطلاب بعيدين عن أشعة الشمس.

وقام بتوجيه الطلاب للانتقال للمكان الجديد، كما طالب بوضع كراسى لأولياء الأمور وقد التف حوله الطلاب وأولياؤهم معترضين على سوء النتيجة وهو ما برره بمحاربة الأزهر للغش، وطالبه الجميع بأن تكون إعادة تصحيح الأوراق بشكل حقيقى.

وقال أحد أولياء الأمور عقب زيارة وكيل الأزهر، إنه قال لشومان "أنا هنقل ولادى الخمسة من الأزهر لسوء إدارتكم".. فرد عليه شومان بأن "الباب مفتوح ومن يريد الانتقال فهذا حقه".

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مصر 365