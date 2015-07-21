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"تعليم المنيا": 450 طالبا تظلموا من نتيجة الثانوية العامة

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"تعليم المنيا": 450 طالبا تظلموا من نتيجة الثانوية العامة "تعليم المنيا": 450 طالبا تظلموا من نتيجة الثانوية العامة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن استقبال 450 طلبا للتظلم لطلاب الثانوية العامة، لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم فى المواد المختلفة، وذلك فى اليوم الأول لفتح باب التظلمات، والتى تستمر قرابة شهر كامل.

من جانبه قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن الطالب سيقوم بتحرير طلب بذلك وستقوم إدارة شئون الطلاب بالمديرية، باستيفاء هذه الطلبات التى سيتم إرسالها إلى الكنترول الرئيسى لتحديد موعد سفر الطلاب المتضررين لمراجعة أوراق إجاباتهم.

ووفقًا للإجراءات التى حددتها الوزارة لضوابط التظلم، يدفع الطالب المتظلم من النتيجة مبلغ 100 جنيه، عن كل مادة يرغب فى التظلم من نتيجتها فى أى بنك من البنوك الوطنية، لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ثم يقدم إيصالات الدفع لمندوب الكنترول فى المديرية التعليمية التابع لها؛ ليحدد له موعدا فى الكنترول؛ للاطلاع على أوراق إجابته فى المواد التى تظلم فيها.

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مصر 365