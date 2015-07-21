رئيس حى العامرية: لم يتم غلق أى طرق مؤدية إلى استاد برج العرب

أكد علاء يوسف، رئيس حى العامرية بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، على أن جميع الطرق المؤدية إلى استاد برج العرب مفتوحة ولم يتم إغلاق أى منها.

وأشار إلى أن طريق الكافورى المؤدى إلى الاستاد آمن وسلس، وذلك استعدادا لمباراة القمة التى تقام مساء اليوم بين الأهلى والزمالك.

وأكد أن الحى قام بالدفع بعدد من سيارات النظافة للمنطقة، بالإضافة إلى سيارات الصرف الصحى والمياه تحسبا لوقوع أى عطل.

يذكر أن مباراة القمة سوف تقام فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، فى استاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الـ37 للدورى، بعد إصرار الأهلى على عدم خوض المباراة فى الجونة.

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