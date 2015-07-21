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جامعة بنها تعلن عن قبول نقل أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى

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جامعة بنها تعلن عن قبول نقل أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى جامعة بنها تعلن عن قبول نقل أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى
أعلنت جامعة بنها عن قبول طلبات النقل من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون رقم 49 لسنة 1972 نظرا لحاجة الجامعة إلى أساتذة من أعضاء هيئة التدريس لسد العجز فى بعض التخصصات.

وذلك بالكليات والأقسام التالية، كلية الآداب - أقسام (علم النفس - إعلام - لغة فرنسية – إجتماع - مكتبات - جغرافيا) وكلية التجارة - أقسام (محاسبة – إدارة أعمال – – الرياضة والتأمين والإحصاء) وكلية التربية النوعية - أقسام (تكنولوجيا التعليم "حاسب آلى" – تربية فنية - تربية موسيقية – رياض أطفال- إعلام تربوى) و كلية الحاسبات والمعلومات - أقسام (علوم حاسب - نظم معلومات) و كلية الفنون التطبيقية - أقسام (الملابس الجاهزة – التصميم الصناعى – النحت والتشكيل المعمارى – المرحلة الإعدادية – طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز- الغزل والنسيج والتريكو – المنتجات المعدنية والحلى – الإعلان – التصميم الداخلى والأثاث) وكلية الهندسة ببنها – أقسام (علوم أساسية – هندسة كهربية).

وأكدت إدارة الجامعة على أنه يقتصر التقدم فقط على الحاصلين على درجة أستاذ، وأنه سيتم التعامل مع الطلبات بسرية كاملة.

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مصر 365

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