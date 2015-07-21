جامعة بنها تعلن عن قبول نقل أعضاء هيئة تدريس من الجامعات الأخرى

وذلك بالكليات والأقسام التالية، كلية الآداب - أقسام (علم النفس - إعلام - لغة فرنسية – إجتماع - مكتبات - جغرافيا) وكلية التجارة - أقسام (محاسبة – إدارة أعمال – إقتصاد – الرياضة والتأمين والإحصاء) وكلية التربية النوعية - أقسام (تكنولوجيا التعليم "حاسب آلى" – تربية فنية - تربية موسيقية – رياض أطفال- إعلام تربوى) و كلية الحاسبات والمعلومات - أقسام (علوم حاسب - نظم معلومات) و كلية الفنون التطبيقية - أقسام (الملابس الجاهزة – التصميم الصناعى – النحت والتشكيل المعمارى – المرحلة الإعدادية – طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز- الغزل والنسيج والتريكو – المنتجات المعدنية والحلى – الإعلان – التصميم الداخلى والأثاث) وكلية الهندسة ببنها – أقسام (علوم أساسية – هندسة كهربية).
وأكدت إدارة الجامعة على أنه يقتصر التقدم فقط على الحاصلين على درجة أستاذ، وأنه سيتم التعامل مع الطلبات بسرية كاملة.