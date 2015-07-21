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"الشباب" بالأقصر: انتهاء تجهيز حمام السباحة الأوليبمى والافتتاح خلال أيام

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"الشباب" بالأقصر: انتهاء تجهيز حمام السباحة الأوليبمى والافتتاح خلال أيام "الشباب" بالأقصر: انتهاء تجهيز حمام السباحة الأوليبمى والافتتاح خلال أيام
صرح الدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، بأن حمام السباحة الأوليمبى الذى بدأ العمل خلال الفترة الماضية بمنطقة العوامية، جاهز للتشغيل والافتتاح رسميًا خلال الأيام المقلة بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضية ومحافظ الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، لـ"اليوم السابع" أن الحمام الأوليمبى تم تنفيذه عبر خبراء فى المجال، وذلك بتكلفة تفوق الـ65 مليون جنيه، ومقام على مساحة 5 آلاف و700 متر، ويحتوى على غرف خلع ملابس، وصالة ألعاب رياضية، ومطاعم، وأكبر صالة أفراح فى الأقصر تصل إلى 400 فرد، إضافة إلى قاعة مؤتمرات، وجيم، وجراش، فضلًا عن 18 متجرًا.

وأوضح الدكتور مدحت السيد أن الحمام الأوليمبى يأتى فى إطار حرض وزارة الشباب والرياضية ومحافظة الأقصر، على تجهيز الحمام لأبناء المحافظة خلال الإجازة الحالية، وكذلك مساعدة شباب المحافظة وتدريبهم للتفوق فى مجال السباحة لمنافسة أبناء باقى محافظات .

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