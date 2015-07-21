الأوبرا تحتفل بالذكرى 63 لثورة يوليو الخميس المقبل

تحت عنوان “حدوتة مصرية” تحتفل دار الأوبرا برئاسة د.إيناس عبد الدايم بالذكرى الـ 63 لثورة يوليو المجيدة،وذلك بالحفل الذى يحييه أطفال وشباب مركز” تنمية المواهب”،والمقرر إقامته فى الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على المسرح المكشوف.

ويقدم نجوم المستقبل من شباب واطفال مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد مجموعة من اشهر الاغانى الوطنية لكبار المطربين والملحنين والشعراء ،بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ،ويبدأ الحفل بـ عزف للسلام الوطنى يليها حدوتة مصرية اداء احمد مجدى ، بالاحضان ( حسام غريب ) ، الارض ارضنا – بشرة خير – خليك فاكر مصر جميلة ( احمد يحيى ) ، حكاية شعب ( باسم عبد الوهاب ) ، بسم الله ( المجموعة ) ، يا ام الصابرين ( جيهان مدكور ) ، يا حبيبتى يا مصر ( ولاء عبد الرحمن ) ، بلادى يا بلادى ( سمر عادل ) ، طوف وشوف ( اسماء ) ، دويتو ان كان ع القلب ( احمد يحيى وزياد ) ، تسلم ايدينك ( محمد البحيرى ) ، يا ما زقزق الإمرى على ورق الليمون – يا شباب ان الاوان ( احمد مجدى ) .

> ويختتم الاحتفال بأغنية “مدد مدد” اداء جميع المشاركين، ويتخلل الفقرات الفنية لقطات ارشيفية مسجلة من احداث ثورة يوليو ،مروراً بنصر اكتوبر وثورتى الشعب المصرى، حتى انطلاق مشروع قناة السويس الجديدة .