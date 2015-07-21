أخبار عاجلة

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
صورة وخبر: طفلة سورية ترفع لافتة "أريد قناعًا" بعد الهجوم الكيميائي -
مساء dmc - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع أسامة كمال "زيارة تاريخية للرئيس السيسي" و"أزمة أصحاب المعاشات" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

الأوبرا تحتفل بالذكرى 63 لثورة يوليو الخميس المقبل

Google+ Print
الأوبرا تحتفل بالذكرى 63 لثورة يوليو الخميس المقبل الأوبرا تحتفل بالذكرى 63 لثورة يوليو الخميس المقبل

تحت عنوان “حدوتة مصرية” تحتفل دار الأوبرا برئاسة د.إيناس عبد الدايم بالذكرى الـ 63 لثورة يوليو المجيدة،وذلك بالحفل الذى يحييه أطفال وشباب مركز” تنمية المواهب”،والمقرر إقامته فى الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على المسرح المكشوف.

ويقدم نجوم المستقبل من شباب واطفال مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد مجموعة من اشهر الاغانى الوطنية لكبار المطربين والملحنين والشعراء ،بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ،ويبدأ الحفل بـ عزف للسلام الوطنى يليها حدوتة مصرية اداء احمد مجدى ، بالاحضان ( حسام غريب ) ، الارض ارضنا – بشرة خير – خليك فاكر جميلة ( احمد يحيى ) ، حكاية شعب ( باسم عبد الوهاب ) ، بسم الله ( المجموعة ) ، يا ام الصابرين ( جيهان مدكور ) ، يا حبيبتى يا مصر ( ولاء عبد الرحمن ) ، بلادى يا بلادى ( سمر عادل ) ، طوف وشوف ( اسماء ) ، دويتو ان كان ع القلب ( احمد يحيى وزياد ) ، تسلم ايدينك ( محمد البحيرى ) ، يا ما زقزق الإمرى على ورق الليمون – يا شباب ان الاوان ( احمد مجدى ) .
> ويختتم الاحتفال بأغنية “مدد مدد” اداء جميع المشاركين، ويتخلل الفقرات الفنية لقطات ارشيفية مسجلة من احداث ثورة يوليو ،مروراً بنصر اكتوبر وثورتى الشعب المصرى، حتى انطلاق مشروع قناة السويس الجديدة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر