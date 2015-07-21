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البنك المركزي : إجازة رسمية بالبنوك والبورصة في ذكرى ثورة 23 يوليو

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البنك المركزي : إجازة رسمية بالبنوك والبورصة في ذكرى ثورة 23 يوليو البنك المركزي : إجازة رسمية بالبنوك والبورصة في ذكرى ثورة 23 يوليو

البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزى المصرى أن يوم الخميس المقبل، سيكون عطلة رسمية بالبنوك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، على أن تعاود البنوك نشاطها اعتبارًا من الأحد 26 يوليو الجارى.

 وقال مسئول مصرفى “إن البنك المركزى قرر إلغاء عطاء الخميس المقبل لبيع الدولار، ولن يتم تعويضه بعطاء إضافى”.

وكان المركزى قد ألغى عطاء يوم الأحد الماضى بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك، وثبت المركزى بيع الدولار فى عطاء اليوم عند مستوى 7.73 جنيه.

ومن جهتها، قررت البورصة المصرية أن يكون يوم الخميس أجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو، على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الأحد 26 يوليو الجارى.

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