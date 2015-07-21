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مشروب "النعناع بالليمون" يقوى المناعة والقلب ويعالج طفلك من الديدان

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مشروب "النعناع بالليمون" يقوى المناعة والقلب ويعالج طفلك من الديدان مشروب "النعناع بالليمون" يقوى المناعة والقلب ويعالج طفلك من الديدان
مشروب النعناع والمضاف إليه القليل من الليمون من أهم المشروبات الصحية، نظرًا لفوائده الصحية الكثيرة وأهمها التخلص من الديدان عند الأطفال وتقليل الشعور بالمغص.

وتنصح الدكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج النحافة، بتناول مشروب النعناع بالليمون لفوائده الصحية الكثيرة فالنعناع منشط للقلب والدورة الدموية، كما أنه ملين طبيعى للمعدة ويخفف من رائحة الفم الكريهة التى تظهر لمن يتبعون نظاما غذائيا لتخفيف وزنهم.

وتستكمل د. نهى قائلة "يفيد مشروب النعناع الجهاز الهضمى والمعدة نظرا لأنه يساعد على مكافحة الديدان فى المعدة لذلك ننصح بتناوله لمن يعانون من مشاكل بالجهاز الهضمى أو للأطفال الذين يعانون من الديدان أو الضعف العام، نظرا لأنه يساعد على طرد الديدان من الأمعاء وتقليل الإحساس بالمغص وآلام المعدة.

وأضافت استشارى التغذية العلاجية وعلاج النحافة أن مشروب النعناع مدر للبول بشكل طبيعى كما أن إضافة القليل من الليمون يجعله مفيدًا لتقوية جهاز مناعة الجسم نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين c ، كما يقلل من الإحساس بالتعب والأرق والتوتر لذا فهو مفيد للقلب والجهاز العصبى والعضلى بالجسم".
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مصر 365