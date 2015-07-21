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بالفيديو.. وزير الأوقاف: الاستعانة بشركات حراسة خاصة لتأمين المساجد

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بالفيديو.. وزير الأوقاف: الاستعانة بشركات حراسة خاصة لتأمين المساجد بالفيديو.. وزير الأوقاف: الاستعانة بشركات حراسة خاصة لتأمين المساجد
قررت وزارة الأوقاف، التعاقد مع شركات خاصة بالصيانة والنظافة والأمن والحراسة خلال الأيام المقبلة كإحدى خطوات تطوير المساجد فى كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الهدف من التعاقد مع تلك الشركات هى مساعدة الإمام فى التفرغ للجانب الدعوى وإسناد مهام تطوير المساجد إلى شركات مختصة للنهوض بالشكل العام للمساجد.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة خلال مؤتمر تنسيقى لوزارتى الأوقاف والثقافة لمواجهة الإرهاب، أن الوزارة تعمل على إعداد شركة حراسة من أبناء الوزارة لتحل محل تلك الشركة التى ستتمتع بالطابع المدنى على المدى البعيد، موضحا أن الهدف من وجود شركة أمن وحراسة بالمساجد هو الحفاظ على أمتعة المصلين وتنظيم المسجد بشكل لا يسمح لأى بلطجى لاستغلال مصليه.

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مصر 365

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