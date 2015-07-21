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مدمن يقتل 2 ويصيب 8 من المارة بالإسكندرية بعد فشله فى شراء هيروين

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مدمن يقتل 2 ويصيب 8 من المارة بالإسكندرية بعد فشله فى شراء هيروين مدمن يقتل 2 ويصيب 8 من المارة بالإسكندرية بعد فشله فى شراء هيروين
قام مسجل خطر بالتعدى على المارة بالطريق العام بسلاح أبيض، بعد إصابته بنوبة هيستيرية لعدم استطاعته توفير الهيروين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

كان اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية تلقى بلاغاً من العميد إبراهيم عبد العاطى مأمور قسم شرطة المنتزه أول من أهالى منطقة السيوف شرق الإسكندرية، يفيد بقيام شاب بالإمساك بسكينتين كبيرتين وطعن المارة بهما فى الطريق العام.

انتقل المقدم محمد عزب رئيس مباحث القسم وبإشراف العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، وتم ضبط المتهم مصطفى الجنش 21 سنة مسجل خطر، وتبين قتله لمدرسة وعامل بناء، وإصابته 5 رجال و3 سيدات بعد الاعتداء عليهم بطريقة عشوائية بالطريق العام، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وأمام المستشار محمد النويشى رئيس نيابة المنتزه أول اعترف المتهم بقيامه بالقتل لارتباكه الشديد واعتقاده قيام الأهالى بالجرى خلفه ظناً أنه لص فقام بإخراج السلاح والاعتداء عليهم.

انتقلت النيابة العامة إلى المستشفيات وقاموا بسؤال المصابين ومناظرة جثتى المجنى عليهم، وكذلك مناقشة شهود الواقعة والذين قرروا جميعا أن المتهم كان يقوم بالتعدى بالضرب على المارة دون تمييز وسابق معرفة.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وانتداب مصلحة الطب الشرعى وتشريح جثتى المجنى عليهما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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مصر 365