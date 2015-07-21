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29 يوليو.. نظر تجديد حبس أمين شرطة المتهم بإطلاق نار على محامى مدينة نصر

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29 يوليو.. نظر تجديد حبس أمين شرطة المتهم بإطلاق نار على محامى مدينة نصر 29 يوليو.. نظر تجديد حبس أمين شرطة المتهم بإطلاق نار على محامى مدينة نصر
حدد المستشار محمد الدويرى، مدير نيابة الحوادث، وبإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 29 يوليو لنظر تجديد حبس مجدى محمد أحمد مصطفى، أمين الشرطة التابع لقسم الأميرية، أمام إحدى دوائر غرف المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، على خلفية اتهامه بإطلاق أعيرة نارية بسلاحه الميرى على المحامى محمد الجمل وإصابته بمحكمة مدينة نصر، وذلك فى حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.

من جانبه، قال محمد صلاح، الدعى بالحق المدنى عن المحامى المجنى عليه، إن لجنة الدفاع عن محمد الجمل المحامى، قررت التصعيد خلال الأيام المقبلة عن طريق التنسيق مع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بتنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية فى النيابات والمحاكم للإفصاح عن اسم قاضى التحقيق بعد قرار وزير العدل، الذى صدر بالتنسيق مع النيابة العامة بإحالة أوراق القضية لأحد قضاة التحقيق.

وأضاف "صلاح" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لا يجوز لـ"مجدى محمد أحمد مصطفى"، أمين الشرطة المتهم بإصابة المحامى، التقدم بأى نوع من أنواع الاستئنافات خلال الأسبوع الحالى، لأنه لا يجوز من الناحية القانونية الاستئناف على استئناف النيابة العامة.

يشار إلى أن نيابة شرق القاهرة بإشراف المحامى العام الأول المستشار محمد عبدالشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، استأنفت على قرار القاضى الجزئى بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، حيث نظر الاستئناف أمام المستشار أحمد سرى الجمل الذى قرر إلغاء القرار واستمرار حبس المتهم 15 يوما.

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مصر 365