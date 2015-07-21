البيئة: نفوق أسماك الأقفاص فى رشيد ظاهرة تتكرر سنويا خلال يوليو وأغسطس

قال الدكتورجمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، أن نفوق الأسماك داخل الأقفاص السمكية هذا العام بفرع النيل برشيد ظاهرة تتكرر سنويا فى هذا التوقيت وتكررت فى شهرى يوليو وأغسطس من العام الماضى.

وأضاف الصعيدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مياه النيل لا يوجد بها أى مواد صرف صحى أو صناعى، مشيرا إلى أن سبب نفوق الأسماك هو وجود كميات كبيرة منها فى حيز ضيق جدا، لافتا إلى أن فتح قناطر إدفينيا كلمة يرد بها باطل، مؤكدا أن المياه زائدة فى هذه الفترة فى الفرع وكالعادة تستفيد الدولة منها.

كانت حالة من الفزع قد سيطرت على أهالى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة بعدما فوجئوا بنفوق كميات كبيرة من أسماك "السلفر"، حيث طفت فوق سطح مياه النيل فرع رشيد بطول عشرات الكيلومترات، مما دفع الأهالى للامتناع عن شرب المياه واللجوء لشرب المياه المعدنية، محذرين من بيع تلك الأسماك للمطاعم.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بوجود أسماك نافقة داخل الأقفاص السمكية بمجرى نهر النيل فرع رشيد دائرة المركز، وتحرر المحضر 1018/2015 جنح المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة من أحد مفتشى الأغذية برشيد لإعدام الحرز المضبوط بالطرق الصحية التى لا تضر بالبيئة وطلب تحريات مباحث إدارة التموين حول الواقعة.