عضو بـ"القضاء الأعلى": المجلس لم يرشح قاضيا لمنصب النائب العام حتى الآن

انتهى منذ قليل، اجتماع المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، وقال المستشار عادل الشوربجى عضو مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس حتى الآن لم يرشيح قاضيا لتولى منصب النائب العام، خلفا للشهيد المستشار هشام بركات، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة ترشيح أسماء لعدد من القضاة الذين تتوافر فيهم الشروط الموضوعية لاختيار من يتم التوافق عليه من جانب أعضاء المجلس.

وأضاف الشوربجى فى تصريحات صحفية، أن النائب العام يتم اختياره وفقا لما نص عليه الدستور وما تعارف عليه بين القضاة فى اختيارهم للنائب العام، مؤكدا أن المجلس ربما يعلن اسم النائب العام الجديد الأسبوع المقبل .

وعقد مجلس القضاء جلسته الأولى اليوم الثلاثاء عقب إجازة العيد بحضور كامل أعضائه وبحضور المستشار على عمران القائم بأعمال النائب العام .