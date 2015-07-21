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مصرع وإصابة 6 أشخاص في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بالمنوفية

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مصرع وإصابة 6 أشخاص في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بالمنوفية مصرع وإصابة 6 أشخاص في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بالمنوفية

ارشيفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية كفر الحما بمحافظة المنوفية، بسبب خلافات النسب والمصاهرة، وتم نقلهم لمستشفى أشمون العام وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد، رئيس مباحث أشمون يفيد بمشاجرة بين عائلتى ولاد عبد الله والغنايمة بالأسلحة النارية.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع فارس رمضان، وإصابة كل من شقيقه حماده طرف أول، وغنيم خير الله وأيمن رمضان وصبحى خير الله وسيد أحمد خير الله، وتم السيطرة على الإشتباكات بين العائلتين وضبط طرفى المشاجرة ونقل المصابين والجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيقات.

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