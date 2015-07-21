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القبض على خلية إرهابية تستهدف المنشآت الشرطية بأسيوط

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القبض على خلية إرهابية تستهدف المنشآت الشرطية بأسيوط القبض على خلية إرهابية تستهدف المنشآت الشرطية بأسيوط
ألقت قوات الأمن بأسيوط القبض على أفراد خلية إخوانية، قاموا بتفجير قنبلة بدائية الأسبوع الماضى مستهدفين المنشآت الشرطية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء خالد شلبى مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على كل من "م .ع" مدرس و"س. ح" موظف و"م. ا" و"خ. ق" و"ح. د" حاصل على دبلوم و"م. ن" مقيمين بدائرة مركز ابوتيج، بعد أن أفادت التحريات إلى انتمائهم وقيامهم بمعاونة 4 آخرين بتفجير قنبلة بجوار سور مبنى قطاع الأمن العام بأبوتيج الأسبوع الماضى لاستهداف قوات الشرطة المكلفة بتأمين المبنى.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية إلى أن 10 متهمين من المقبوض عليهم والهاربين كانوا قد كونوا خلية لارتكاب أعمال العنف والتخريب والتدمير وتفجير قنابل بالمنشآت العامة و الشرطية.

تم تحرير محاضر الضبط اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365