تأجيل ثانى جلسات قضية "ستار كابيتال" لجلسة 19 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل ثانى جلسات محاكمة هانى لطفى عواد و11 متهما فى قضية توظيف الأموال الخاصة بشركة ستار كابيتال، لجلسة 19 أكتوبر لإحضار شهود الإثبات وتلبية طلبات الدفاع.

بدأت الجلسة بوصول المتهمين فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، وتم إيداعهم قفص الاتهام، والمتهمون المقبوض عليهم حتى الآن هم تهانى مصطفى كمال، وأحمد عاطف، وأحمد سعيد، ولطفى عواد وأثبتت النيابة حضورهم فى بداية الجلسة.

وقال المحامى سمير صبرى، المستشار القانونى لشركة ستار كابيتال، إن الجهات القضائية قررت تمكين موكله رجل الأعمال هانى لطفى عواد، من تحويل مبالغ مالية على أحد فروع بنك "CIB" لسداد أموال المودعين، إلا أنه لم يتمكن من إرسال الأموال لأسباب، الأمر الذى أغضب الضحايا الحاضرين بقاعة المحكمة الذين علقوا بأنه لا نية لسداد الأموال.

فيما قال دفاع المتهم أحمد سعيد أنه يتعبر من المودعين وليس من المتهمين، حيث إنه كان شريكا بحصة مثله مثل أى شخص آخر، وطلب شهادة تحركات من 2012 إلى 2014 فيما قاطعه محام آخر من هيئة الدفاع ليدخل معه فى اشتباك لفظى ليرفع القاضى الجلسة على إثر تلك المشادة.