بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بمدينة بنها
شنت مديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ونهر النيل وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية بمدينة بنها.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأسفرت جهود الحملة التى أشرف عليها اللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن، بدائرة قسم شرطة بنها بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة الحماية المدنية، عن تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على النيل بمدينة بنها.
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الأجهزة الأمنية خلال الحملة
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القوات أثناء تنفيذ قرارت الأزالة
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