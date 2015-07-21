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بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بمدينة بنها

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شنت مديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية ونهر النيل وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية بمدينة بنها.

وأسفرت جهود الحملة التى أشرف عليها اللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن، بدائرة قسم شرطة بنها بمشاركة إدارة قوات الأمن وإدارة الحماية المدنية، عن تنفيذ 19 قرار إزالة تعديات على النيل بمدينة بنها.

اليوم السابع -7 -2015
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الأجهزة الأمنية خلال الحملة


>اليوم السابع -7 -2015
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القوات أثناء تنفيذ قرارت الأزالة


>اليوم السابع -7 -2015
>

جانب من الحملة

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