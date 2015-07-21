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تحقيقات النيابة: شقيقة خالد أبو النجا حاولت إنقاذ القطط فتوفيت مختنقة

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تحقيقات النيابة: شقيقة خالد أبو النجا حاولت إنقاذ القطط فتوفيت مختنقة تحقيقات النيابة: شقيقة خالد أبو النجا حاولت إنقاذ القطط فتوفيت مختنقة
أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن بتشريح جثة شقيقة الفنان خالد أبو النجا والتصريح بدفنها بعدما فارقت الحياة نتيجة حريق شب فى الشقة التى تقيم بها بمنطقة الزمالك.

وكشفت تحقيقات النيابة التى أشرف عليها المستشار عمرو عوض مدير نيابة قصر النيل، أن المتوفية سلوى أبو النجا تقيم بصحبة صديقتها منذ 20 عاما بشقة الأخيرة، وتقوم بتربية عدد كبير من القطط التى تتبناها وتتولى رعايتها.

وتوصلت التحقيقات إلى أنه أثناء تواجدهما بالشقة فوجئت شقيقة الفنان وصديقتها باندلاع النيران ببعض المخلفات من الكراسى القديمة الكائنة ببلكونة الشقة مما دفعهما للخروج من الشقة قبل انتشار النيران بباقى الغرف، إلا أن شقيقة الفنان عادت مرة أخرى لإنقاذ القطط إلا أنها تعرضت للاختناق مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

واستمعت النيابة لأقوال صديقة سلوى أبو النجا والتى تمتلك الشقة، حيث أكدت أنها أثناء تواجدها وصديقتها المتوفية بالشقة فوجئتا باندلاع النيران بالبلكونة دون معرفة أسبابها، وأنهما غادرتا الشقة ثم عادت صديقتها لإنقاذ القطط، وأمرت النيابة باستدعاء حارس العقار للاستماع لأقواله وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتقل أحمد الغندور وكيل نيابة قصر النيل لإجراء المعاينة للشقة المحترقة كما انتقل لمناظرة الجثة.

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