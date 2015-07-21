بدء ثانى جلسات محاكمة مسئولى "ستار كابيتال" المتهمين بتوظيف الأموال

بدأت منذ قليل، المحكمة الاقتصادية نظر ثانى جلسات قضية توظيف الأموال المتهم فيها رجل الأعمال هانى لطفى عواد، و11 مسئولا بشركة "ستار كابيتال" بالاستيلاء على أموال المواطنين، بدعاء الضحايا على المتهمين "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتعالت أصوات الضحايا الذين حضروا للقاعة بهتاف ودعاء على المتهمين، فيما انهارت سيدة من الضحايا ودخلت فى نوبة صراخ مطالبة بإعدام المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم لجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقى الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.

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