بدء الجلسة الطارئة لـ"الأعلى للجامعات" لإقرار خريطة التنسيق النهائية

بدأت منذ قليل، الجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم، الثلاثاء، لإقرار الخريطة النهائية لبدء تنسيق العام الجديد.

ومن المقرر، أن يناقش المجلس المنعقد بجامعة القاهرة، تقرير اللجنة العليا للتنسيق لتحديد أعداد المقبولين بالكليات، من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة البالغ عددهم نحو 420 ألف طالب وطالبة.

ويعقب اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، مؤتمرا صحفيا لإعلان خريطة التنسيق للعام الجديد وموعد بدء المرحلة الأولى والحد الأدنى للتقدم لها.

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