إسرائيل تقر قانونا يعاقب ملقى الحجارة بالسجن 20 عاما

وافق الكنيست الإسرائيلى، على تشديد العقوبة على الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة على السيارات الإسرائيلية، مدة تتراوح ما بين 10 أعوام إلى 20 عاما مع الأشغال، دون أن تضطر النيابة إلى إثبات نوايا المس بالسيارة أو ركابها، كما يسهل القانون إدانة قاذفى الحجارة باتجاه سيارات الشرطة.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن المصادقة على اقتراح القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل معارضة 17 فقط، يعنى أن القانون أصبح نافذا.

وفى تعقيبها على اقتراح القانون، زعمت وزيرة القضاء الإسرائيلية اليمنية المتشددة، أييليت شاكيد، التى قدمت الاقتراح للتصويت عليه إنه "تم تحقيق العدل"، وأنه لم يعد بإمكان قاذفى الحجارة التهرب من العقوبة والمسئولية، مدعية أن التسامح معهم قد انتهى، وأن العقوبة المناسبة تشكل عاملا رادعا.

وكان اللافت للنظر، دعم اقتراح القانون كتلة "المعسكر الصهيونى" اليسارى المعارض، حيث قالت عضو الكنيست تسيبى ليفنى إنها هى من بادر إلى اقتراح القانون، وذلك فى أعقاب انتفاضة القدس بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة فى صيف العام الماضى، مضيفة أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ستزود اليوم بالأدوات لمكافحة الإرهاب والعنف.

وأشارت هاآرتس إلى أن لجنة برئاسة سكرتير الحكومة أفيخاى مندلبليت، هى التى وضعت صيغة القانون، بعد أن قامت بدراسة مواجهة الوضع الأمنى فى القدس المحتلة، كما أنه لا يسرى فى الضفة الغربية باعتبار أن القانون الإسرائيلى لا يسرى على مناطق غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية.

وبحسب القانون الجديد، الذى كشفت عنه "هاآرتس"، فإن مخالفة الرشق بالحجارة تنقسم الآن إلى درجتين الأولى تصل العقوبة إلى 10 سنوات من السجن الفعلى، ويمنع رشق الحجارة أو أى شىء آخر على وسيلة نقل أثناء سفرها، بطريقة يمكن أن تعرض أمن المسافر فى وسيلة النقل للخطر، والثانى وهو أشد صرامة، بحيث تصل العقوبة إلى 20 عاما من السجن الفعلى، بحيث يتضمن عنصر النوايا، فيمنع رشق الحجارة أو أى شىء آخر باتجاه وسيلة نقل أثناء سفرها بهدف إيقاع إصابة خطيرة للمسافر فى وسيلة النقل.

وبحسب القانون الجديد يمكن فرض عقوبة 5 سنوات من السجن الفعلى على من يرشق مركبات الشرطة بالحجارة بهدف عرقلة الشرطة عن القيام بدورها.

وفى اعتراضه على اقتراح القانون، وصفه النائب العربى بالكنيست، جمال زحالقة، أنه قانون غير عادل، من جهة أن راشق الحجارة يرد على جرائم كبيرة مثل هدم البيوت أو مصادرة الأرض، مضيفا أن من يهدم ويصادر ويقتل يحصل على وسام فى حين أن العقوبة تفرض على الطفل الذى يرد على هذه الجرائم.

من جهتها قالت النائبة العربية بالكنيست حنين زعبى: " إن الحديث ليس عن قانون، وإنما عن احتلال، فإذا كان من المفترض أن يدافع القانون عن الضعيف عندها يجب أن يحمى الضحايا الذين يقتلون أسبوعيا بنيران الجنود، ويجب أن يحمى من يقع تحت طائلة تهديد وخطر الاحتلال، ويحميه من جندى يطارده فى الشوارع".



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شباب فلسطينى يلقى الحجارة على جنود الاحتلال



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قذف حجارة على الإسرائيليين



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صابة ضابط إسرائيلى بحجارة الفلسطينيين



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جانب من تقرير هاآرتس

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