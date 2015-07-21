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إزاى تعرف إن طفلك مصاب بمرض "قصر القامة"؟

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إزاى تعرف إن طفلك مصاب بمرض "قصر القامة"؟ إزاى تعرف إن طفلك مصاب بمرض "قصر القامة"؟
تختلف مقاييس نمو الأطفال من طفل إلى آخر، وتلعب العديد من العوامل دورا كبيرا فى هذا الاختلاف، منها العوامل الوراثية والمرضية.

عن مشاكل نمو الأطفال أرسلت قارئة تقول إن طفلتها ذات الأربع سنوات، تبدو أقصر من أقرانها فى نفس السن، فهل يمكن أن تكون مصابة بمرض "قصر القامة".

يجيب عن سؤالها أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم.

ما هو مرض قصر القامة


>أوضح سالم أن مرض قصر القامة هو قصر فى الطول مقارنة بالأشخاص من نفس العمر والجنس، و بما لا يتناسب مع المعدل الطبيعى للنمو، كما يشمل هذا المرض على العديد من التغيرات الأخرى فى ملامح الأعضاء الظاهرة من الجسم.

تشخيص قصر القامة


>يؤكد أستاذ طب الأطفال أن تشخيص مرض قصر القامة، لا يتم بالعين أو بالاحتمالات، فهذا المرض يتطلب إجراء عدد من الفحوصات الجينية، فيما يوضح أن هناك العديد من الآباء يعتقدون إصابة أطفالهم بهذا المرض بشكل خاطئ، ففى حالات كثيرة قد لا يتجاوز الأمر كونه عاملا وراثيا، نتيجة قصر طول الوالدين، وبالتالى يكون الطفل أقصر بصورة ما عن أقرانه، وتلك الحالة هى اختلافات وراثية وليست مرضا، ويمكن للطبيب المعالج التأكد منها بسهولة.

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مصر 365